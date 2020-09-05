2020/09/05 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متنبىء : إرتفاع معدلات الحرارة وإنحسار الرطوبة غداً بغداد – فائز جواد قال المتنبئ الجوي، صادق عطية، أن ثلاث محافظات ستعاني من ارتفاع معدلات الرطوبة، مؤكداً (لا توقع قريب بانخفاض درجات الحرارة في البلاد).وكتب عطية في صفحته على فيسبوك امس إن (التوقعات تشير الى ارتفاع معدلات الرطوبة في البصرة وميسان و ذي قار حيث […]

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