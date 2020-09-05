ازمة الديوانية تحدد نسبة الدوام الرسمي للدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة

2020/09/05 | 23:42 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} أعلنت خلية الازمة في محافظة الديوانية، السبت، تحديد الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة بما فيها ديوان المحافظة بنسبة ٥٠٪، كحد أدنى.





جاء ذلك خلال اجتماعها عبر برنامج "الزوم".





واوعزت الخلية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، الى" مدراء الدوائر بتحديد نسبة الحاجة من الموظفين وتخويلهم باتخاذ القرار، مع تشديد إجراءات الوقاية الصحية وارتداء الكمامات والقفازات من قبل الموظفين والمراجعين، وبخلاف ذلك يحاسب مدير الدائرة المقصرة".

وشددت على" تطبيق حظر التجوال في الاوقات المعلنة ومنع الدراجات النارية، ودراجات الحمل (الستوتات)، وتحجز الدراجة في حال المخالفة ويحال مالكها الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية".

وأضافت الخلية ان" القرارات تضمنت حجز الاجهزة الأمنية للسيارات المخالفة للتعليمات الخاصة بارتداء الكمامات او عدم الالتزام بالعدد المحدد في التعليمات الصادرة خلال الحظر الجزئي، ويعتبر سائق المركبة مسؤولاً عن المخالفة سواء كانت حكومية او خصوصي".

وأشارت الى" أهمية التزام جميع الوحدات الإدارية التابعة الى المحافظة بجميع القرارات الصادرة عن خلية الازمة".

وفاء الفتلاوي

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