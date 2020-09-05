بعد أنباء إصابته بـ كورونا.. كورتوا يشارك في تدريبات ريال مدريد

2020/09/05 | 23:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تدرب بشكل طبيعي، الدولي الكرواتي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد، اليوم السبت، استعدادًا للموسم الجديد 2020/2021.تقارير صحفية، ذكرت أنّ كورتوا أصُيب بـ كورونا، وبعد ذلك نفى المنتخب البلجيكي هذا الأمر، ولكن حارس تشيلسي السابق، غادر معسكر منتخب بلده، اليوم في خطوة مُفاجئةويبدو أنّ مغادرة كورتوا، جاءت بناءً على طلب منه، حيث رغب حارس تشيلسي السابق، أنّ يتواجد مع فريقه في الموسم التحضيري، وفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.وأوضحت الصحيفة أنّ كورتوا تدرب بشكل طبيعي، بعدما تم التأكد من عدم إصابته بـ فيروس كورونا.وقالت الصحيفة أنّ مارتن أوديجارد، صانع ألعاب الملكي، والعائد لصفوف الفريق، بعد نهاية إعارته، تدرب بشكل منفرد، حيث يُعاني من بعض الانزعاجات في ركبته اليمنى.محمد

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