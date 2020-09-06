الأنبار تعيد فتح كافة مساجدها ابتداء من يوم غد الأحد بشروط صارمة

2020/09/06 | 00:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قررت خلية الأزمة في محافظة الأنبار، السبت، إعادة فتح المساجد في عموم المناطق ابتداء من يوم غد الاحد وفق تعليمات خاصة لتجنب الاصابة بوباء كورونا والحد من انتشاره.

وقال رئيس الخلية في المحافظة، محافظ الانبار، علي فرحان الدليمي، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي"، نسخة منه اليوم، (5 أيلول 2020)، انه "لمقتضيات المصلحة العامة اجتمعت خلية الازمة في محافظة الانبار يوم السبت الموافق الخامس من شهر أيلول عام الفين وعشرين وقررت إعادة فتح المساجد في عموم مناطق محافظة الانبار ابتداء من يوم غد الاحد الموافق السادس من أيلول عام الفين وعشرين وبحسب التعليمات الاتية:-

اولا- يعين اشخاص مسؤولين عن إدارة كل مسجد من قبل الأوقاف ويكون مسؤولا عن تنفيذ تعليمات خلية الازمة وترسل أسماؤهم الى الجهات الصحية والرقابية وحسب الرقعة الجغرافية.

ثانيا- رفع جميع المفروشات من داخل المساجد.

ثالثا- اغلاق محلات الوضوء اغلاقا تاما.

رابعا- اغلاق برادات مياه الشرب.

خامسا- منع استخدام المصاحف والكتب الموجودة داخل المساجد.

سادسا- تفتح المساجد قبل الاذان بخمس دقائق وتقام الصلاة بعد الاذان بخمس دقائق كحد اعلى وتكون الصلاة بقراءة قصار السور .

سابعا- تغلق المساجد بعد انتهاء الصلاة ولا يسمح ببقاء احد من المصلين.

ثامنا- تعفير المساجد بشكل كامل وخصوصاً مقابض الأبواب وإبقاء النوافذ مفتوحة بشكل يومي.

تاسعا- تحديد أماكن المصلين بوضع علامات على أرضية المساجد والتزام المصلين بالتباعد فيما بينهم اثناء الصلاة وبمسافة لا تقل عن متر واحد بين مصلٍ واخر.

عاشرا- تمنع إقامة الأنشطة داخل المساجد ما عدى إقامة الصلوات الخمس وبحسب ما ورد أعلاه.

احد عشر- التزام جميع المصلين بارتداء الكمامات وجلب سجادة الصلاة الخاصة بهم من بيوتهم ولا يسمح باستخدام سجادة الغير ومنع دخول المخالفين الى المساجد منعاً باتا.

ثاني عشر- منع دخول كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة والأطفال الى المساجد حفاظاً على سلامة الجميع.

ثالث عشر- توفير جهاز قياس الحرارة من قبل دائرة الوقف في المحافظة عند مداخل المساجد.

سيتم تنفيذ ما ورد أعلاه من قبل الجهات ذات العلاقة (الجهات الصحية والأمنية والاوقاف) وتتحمل إدارة المسجد المسؤولية في حالة مخالفة التعليمات ويتم اغلاق المسجد ويحال الى القضاء بتهمة نشر الوباء" .

وكانت وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، تسجيل 63 حالة وفاة جديدة، و4644 إصابة اضافية، و3891 حالة شفاء اخرى خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم محافظات العراق.





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