العراق .. دعوات لتخصيص مبالغ مالية لشراء الأسلحة من المواطنين

2020/09/06 | 00:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق، اليوم السبت، الحكومة إلى تخصيص مبالغ مالية لشراء الأسلحة من الأهالي....

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