مصرع واصابة 6 اشخاص بمشاجرة سببها اضواء سيارة في السليمانية

2020/09/06 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ السليمانية

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بمصرع واصابة 6 اشخاص بمشاجرة سببها اضواء سيارة في مدينة السليمانية.وقال المصدر في حديث ل(بغداد اليوم)، إن "شجارا اندلع بين عائلتين بسبب ضوء سيارة في قضاء جمجال التابع لمدينة السليمانية، تطور ليقع ضحيته ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى اخرين".

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