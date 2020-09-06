حسمت بالإجماع.. سواريز إلى يوفنتوس لمدة عامين

2020/09/06 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

تجمع الصحف الإسبانية أن نجم برشلونة لويس سواريز، بات لاعبا جديدا ليوفنتوس بداية من الموسم المقبل.

وأشارت "ماركا" أن:" المهاجم الأوروجوياني وقع على عقد لمدة عامين مع يوفنتوس"، قبل أن تؤكد "موندو ديبورتيفو" الأخبار.

وسيحصل برشلونة على قيمة رمزية نظير انتقال سواريز لليوفي، بيد أن اللاعب سيحصل على راتب ضخم يصل لعشرة ملايين يورو في العام الواحد.

وستكون طريقة انتقال سواريز للسيدة العجوز، شبيهة لمغادرة إيفان راكيتيتش إلى إشبيلية، بعد رفض النادي الكتالوني فكرة فسخ التعاقد.

ويعمل سواريز على إنهاء بعض الأوراق الرسمية، مثل الحصول على الجنسية، من زوجته صاحبة الأصول الإيطالية، وكذلك تعلم اللغة في الفترة المقبلة.

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