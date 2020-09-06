إتحاد الطائرة يعلن عن تأجيل دوري الدرجة الاولى بسبب الظروف الصحية في البلد

2020/09/06 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

قرر الاتحاد العراقي لكرة الطائرة اليوم السبت (5 أيلول 2020) تأجيل منافسات دوري الدرجة الاولى من أيلول الجاري الى تشرين الثاني المقبل.

وذكر الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم) :" في ظل الظروف الصحية الصعبة والتي يعيشها الجميع أبان جائحة كورونا ، ولتزامن موعد انطلاق دوري أندية العراق للدرجة الأولى ، وبطولة أندية العراق للناشئين تولد 2003 فما فوق ،مع الامتحانات الوزارية للصفوف الإعدادية وتداخل موعديهما مع المسيرة الكبرى لزيارة ابا الأحرار الإمام الحسين ( ع ) الزيارة الأربعينية ، ولإعطاء المجال الكافي للإعداد والتدريب لغرض المشاركة على الوجه الأكمل ، قرر الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة خلال اجتماعه عبر الدائرة الإلكترونية مساء اليوم السبت 5/ 9/ 2020، تأجيل بطولة اندية العراق للدرجة الأولى الى 5 / 11 / 2020 بدلا من موعدها المثبت في 22/ 9 / 2020".

واضاف:" كما قرر تأجيل بطولة اندية العراق للناشئين تولد 2003 فما فوق الى 12/ 11 / 2020 بدلا من موعدها المثبت في 30/ 10/ 2020، وسوف يصدر الاتحاد ملحق بمواعيد البطولات المختلفة في وقت لاحق بما يتناسب مع تعليمات الهيئة العليا للصحة والسلامة".





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