قيادة قاعدة ام قصر البحرية تقوم بحماية الموانئ النفطية

2020/09/06 | 00:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكدت قيادة قاعدة أم قصر البحرية تواصل قيامها بحماية الموانئ النفطية .وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان قاعدة ام قصر البحرية تواصل حماية الموانئ النفطية والتجارية والممرات الملاحية في قناة خور عبد الله ".واوضح :" ان قاعدة مقصر تقوم بحماية ميناءي العمية والبصرة النفطي والمنصات النفطية العائمة بنظام حماية متبع وفق قواعد الاشتباكات للقوة البحرية المقرة والمصادق عليها وفق القانون الدولي البحري"./انتهى2

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