رئيس الوزراء الكويتي : صحة امير البلاد مستقرة وفي تحسن

2020/09/06 | 00:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ان صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح مستقرة وفي تحسن.ونقل التلفزيون الكويتي الرسمي، عن الخالد الصباح، قوله إن : آخر تقرير من الفريق الطبي الكويتي المرافق لصاحب السمو، يؤكد ان صحة سموه مستقرة وفي تحسن، وندعو الله العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل وعودته الى اهله وبلده في اقرب وقت.وكان امير الكويت (91 عاما) قد غادر البلاد فجر الخميس 23 تموز الماضي متوجها الى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، بعد ايام من الاعلان عن خضوعه لعملية جراحية ناجحة لم تكشف طبيعتها./انتهى3

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