محافظ البصرة يبحث مع وزير التخطيط مشروع مد انابيب المياه من ذي قار الى المحافظة

2020/09/06 | 00:09 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / بحث محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني مع وزير التخطيط خالد بتال النجم ، الاسراع في تنفيذ مشروع الانابيب الناقلة للمياه من قناة البدعة الاروائية في محافظة ذي قار الى مجمع ماء العباس في المحافظة .وقال العيداني في بيان صحفي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه :" التقينا في العاصمة بغداد مع عدد من الوزراء ، من ضمنهم وزير التخطيط خالد بتال النجم ، وناقشنا متابعة مشروع تعزيز مصادر المياه لمحافظة البصرة و وضع خطوات سريعة لإقرار مشروع الأنابيب الناقلة للمياه من قناة البدعة الاروائية في محافظة ذي قار الى مجمع ماء العباس في محافظة البصرة".وبين محافظ البصرة :" ان وزير التخطيط ايد خلال الاجتماع إجراءات المحافظة بهذا الخصوص ووجه تشكيلات الوزارة بتسهيل إجراءات االبدء بتنفيذ هذا المشروع بالسرعة القصوى ، اضافة الى تدارس جهود المحافظة للبدء بتنفيذ مشروع إعداد ستراتيجيات التصميم الأساس لمحافظة البصرة " .ولفت العيداني الى أن الاجتماع ناقش ايضاً الاجراءات الخاصة باستمرار المشاريع عبر تمويلها ، والحيلولة دون توقف المشاريع بسبب عدم التمويل ، مشيراً الى :" ان محافظة البصرة لم يتم تمويلها خلال هذا العام بسبب الأزمة المالية التي يتعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط " ./ انتهى

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