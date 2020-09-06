مصرع واصابة 13 شخصاً بحادث مروع في ذي قار

2020/09/06 | 00:13 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أفاد مصدر امني، بصرع واصابة 13 شخصا في حادث مروري في قضاء النصر شمال محافظة ذي قار.





وذكر المصدر ان "حادث مروري ناتج عن اصطدام مركبتين احداهما نوع "سورنتو" والاخرى "بيكب" في قضاء قضاء النصر تسببت بوفاة 3 اشخاص واصابة 10 اخرين".

واضاف، ان "المصابين تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج فيما تم نقل المتوفين الى الطبابة العدلية".

محمد

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