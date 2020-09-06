2020/09/06 | 00:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اتهم حملة الشهادات العليا المعتصمون أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد السلطات بقطع الأشجار التي كانوا يستظلون بها.محمد شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. حملة الشهادات يشكون قطع الاشجار التي كانوا يستظلون بها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. حملة الشهادات يشكون قطع الاشجار التي كانوا يستظلون بها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).