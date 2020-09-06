الأعداد النفسي لمرحلة البعث - عباس علي العلي

2020/09/06 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي المتغيرات والتحولات الكبرى في حياة الأمم والشعوب سنة كونية في حياة البشر وقانون مضطرد الحدوث لا تحد منه طبيعة المجتمع ولا قيمه، ولكنه يحتاج دوما إلى محرك ومفجر لصاعق التحول بعد نضج الظروف الموضوعية والذاتية له، فالبقاء على وتيرة واحدة عصية على التغير من الصعوبة بمكان، فضلا عن كونها غير ممكنة على الاطلاق لكون الزمن وأستحقاقات التطور لا بد لها أن تكون قانونا غير جدلي بالمرة، فالإنسان يتحرك إلى الأما ......





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