رئيس الوزراء الكويتي يكشف الحالة الصحية لأمير البلاد

2020/09/06 | 00:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الكويتي، في حديث للتلفزيون الرسمي، السبت، إن صحة أمير البلاد، البالغ من العمر 91 عاما، مستقرة وآخذة بالتحسن، وفقا لما نقلت رويترز.

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