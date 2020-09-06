قيادة عمليات جديدة خاصة بثلاث محافظات

2020/09/06 | 00:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد مصدر أمني، اليوم السبت، تشكيل قيادة عمليات "سومر" التي تختص في حفظ الأمن بمحافظات ذي قار، وميسان، والمثنى.



وقال المصدر لـ"ناس"، (5 أيلول 2020)، إنه "تم تشكيل قيادة عمليات (سومر)، التي يتحدد نطاق مسؤوليتها بالمحافظات (ذي قار ميسان المثنى)، وسيكون مقرها في ذي قار/ قاعدة الامام علي الجوية".

وتابع، أنه "تم تكليف اللواء الركن عماد مجهول صميدع بمهام قيادة عمليات (سومر)".

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