لاستكمال المباحثات.. وفد كردي يزور بغداد الاسبوع الحالي

2020/09/06 | 00:44 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} من المقرر ان يتوجه وفد حكومة كردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم خلال الاسبوع الجاري، الى العاصمة بغداد لاستئناف المباحثات بشأن المشاكل العالقة.





واوضح المتحدث باسم نائب رئيس حكومة الاقليم سمير هورامي انه "من المقرر ان يتوجه وفد حكومة اقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني الى بغداد خلال الاسبوع الحالي ضمن اطار مباحثات مستمرة بشأن المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد".

واضاف: ان الزيارة تأتي قبيل اعداد مشروع الموازنة المالية لعام 2021 والمستحقات المالية لاقليم كردستان في الموازنة".

محمد

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