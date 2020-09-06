مرور البصرة تنشر رابطاً للتأكد من موعد المراجعة بعد خلل فني

2020/09/06 | 00:44 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} نشرت مديرية مرور البصرة، رابطاً للتأكد من موعد المراجعة الخاص باصحاب المركبات بعد خلل فني.





وقالت المديرية في بيان إنه "بالنظر لكثرة الاستفسارات من متابعي الصفحة بخصوص الرسائل التي وصلت أليهم وفيها خطأ وتغيير في محافظة او موقع المراجعة فيما يخص الحاجزين عبر البوابة الألكترونية وذلك لوجود خلل في نظام ارسال الرسائل بسبب العدد الكبير للرسائل المرسلة ما يقارب (69000 )الف رسالة".

واضافت: "من أجل التأكد من موعد المراجعة بأمكانكم الدخول عبر الرابط التالي:

لمشاهدة الرابط اضغط هنــــــــــــــا.

محمد

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