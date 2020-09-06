2020/09/06 | 00:49 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوسط الرياضي يستغرب الطريقة الغريبة وغير القانونية التي نصبت محافظ الانبار علي فرحان رئيسا لنادي الرمادي

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