2020/09/06 | 00:51 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ورغم أن السلطات القطرية تفرض فترة حجر صحي مدتها سبعة أيام على جميع الوافدين إلى البلاد، إلا أنها منحت استثناءات لبعض الوفود التي يخضع أعضاؤها لفحوص متكررة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استعدادا لخطوة هامة.. فريق من طالبان يصل قطر ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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