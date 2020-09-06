2020/09/06 | 00:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورغم أن السلطات القطرية تفرض فترة حجر صحي مدتها سبعة أيام على جميع الوافدين إلى البلاد، إلا أنها منحت استثناءات لبعض الوفود التي يخضع أعضاؤها لفحوص متكررة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استعدادا لخطوة هامة.. فريق من طالبان يصل قطر ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استعدادا لخطوة هامة.. فريق من طالبان يصل قطر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).