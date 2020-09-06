التلفزيون الرسمي: صحة أمير الكويت مستقرة وفي تحسن

2020/09/06 | 01:24 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح - صورة من أرشيف رويترز.القاهرة (رويترز) - قال رئيس وزراء الكويت للتلفزيون الرسمي إن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما) مستقرة وفي تحسن.وقال الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس الوزراء للتلفزيون هاتفيا يوم السبت “آخر تقرير من الفريق الطبي الكويتي المرافق لصاحب السمو، الحمد لله صحة سموه مستقرة وفي تحسن، وندعو الله العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل وعودته إلى أهله وبلده في أقرب وقت”.كان الأمير قد توجه للولايات المتحدة لاستكمال العلاج بعد عملية جراحية في الكويت.تغطية صحفية عمر فهمي - إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين

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