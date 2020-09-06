زمن موناليزا الحزينة: الفصل الخامس/ 1 - دلور ميقري

2020/09/06 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري جهدت ريما ما في وسعها كي تكون الوليمة لائقة بأبناء عم ابنتها البكر، الذين حضروا في يوم سابق من عمّان.



وكان صالح قد قررَ دعوة أبناء العم بالنيابة عن زوج ربيبته، الذي يعيش معها في إحدى بلدات القلمون، أينَ المقر الجديد لخدمته.



لقد أرسل خبراً عن طريق الهاتف إلى ديبو، وكان من المقرر أن يحضر مع أسرته في أقرب فرصة سانحة.



كون العديد من الأقارب والجيران سيلبون أيضاً الدعوة، تمت التضحية بعجل عمره سنة واحدة ......





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