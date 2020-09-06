إنخفاض الوفيات في العراق وتسجيل 4644 إصابة جديدة بكورونا

2020/09/06 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنخفاض الوفيات وتسجيل 4644 إصابة جديدة بكورونا بغداد – قصي منذر المحافظات – مراسلو (الزمان) افادت وزارة الصحة والبيئة بتسجيل 4644 اصابة مؤكدة بكورونا و3891 حالة شفاء جديدة مع أنخفاض معدل الوفيات الذي بلغ 63 ضمن الموقف الوبائي ليوم امس السبت.وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس إنه (تم فحص 23872 نموذجاً جديدا في […]

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