صلادي ومبروم.. فارسان ترجلا قبل الأوان - حسن أحراث

2020/09/06 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث رمزان خالدان من حي ديور المساكين بمراكشأنا بدوري واحد من خريجي حي/مدرسة ديور المساكين بمراكش بعد أحياء/مدارس عرصة الملاك وباب تاغزوت وتبحيرت والموقف، وأعتز بذلك.



إنها أحياء/مدارس عشت فيها السقوط/الفشل والنهوض/النجاح؛ أحياء/مدارس تعلمت في أزقتها/فصولها الكثير من معاني الحياة، أي النجاح في الحياة، خاصة كيف تكون صلبا ومكافحا و"عنيدا"؛ إنه الإصرار الإيجابي، وليس العناد بمعنى "طارت معزة/عنزة".



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