2020/09/06 | 02:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، السبت، بأن عبوة انفجرت على عجلات الدعم اللوجستي للتحالف الدولي في طريق الشعلة السريع ببغداد....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجير يستهدف عجلات للدعم اللوجستي للتحالف الدولي ببغداد ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفجير يستهدف عجلات للدعم اللوجستي للتحالف الدولي ببغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).