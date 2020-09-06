مصر تسجل تراجعا بعدد الإصابات بكورونا

2020/09/06 | 02:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متلبعة - واع

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 77208 حالات حتى اليوم.

وأوضح البيان اليومي للوزارة أنه تم تسجيل 130 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 16 حالة جديدة.

وسجلت مصر الجمعة 157 إصابة جديدة، مقابل 16 وفاة أيضا.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، 99712 حالة من ضمنهم الـ77208 حالات التي تم شفاؤها، و5511 حالة وفاة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

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