فيديو.. محامي ضحية “الفيرمونت” يفجر مفاجأة خاصة بالقضية

2020/09/06 | 02:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ مازالت القضية الشهيرة”فتاة الفيرمونت” ، تشغل الرأي العام في مصر ، ومازالت القضية تحت قيد التحقيقات النيابة المصرية.وعن آخر مستجدات القضية ، فجر الدكتور محمد حمودة، محامي ضحية “فيرمونت”، بأن توليه القضية جاء بناء على تكليف من المجلس القومي للمرأة، بعدما قدمت الفتاة شكواها، ليقرر بعد ذلك أن يترافع في القضية […]

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