"آيفون 12" يأتي خلال أسابيع.. تسريبات عن الهاتف الجديد

2020/09/06 | 02:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار موقع "ذي فيرج" التقني إلى أنه بات من المرجح أن تكشف آبل النقاب عن أجهزة "آيفون 12" الجديدة لعام 2020 خلال أسابيع، بعد أشهر من الشائعات التي طالت الإصدار القادم.

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