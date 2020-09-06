كمين بـ 1500 دولار.. مدونون يكتبون تجاربهم مع مراكز الشرطة

2020/09/06 | 02:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرفي تفاعل مع قضية واحدة، استعرض عدد من المدونين على موقع التواصل، مواقف صادمة خلال حوادث اضطرتهم للتعامل مع مراكز الشرطة في العراق لحل قضايا ومشاكل في تعاملاتهم اليومية.

وأظهرت المواقف التي سردها عدد من المغردين، تعرضهم لابتزاز وطلب علني للرشاوى من قبل ضباط الشرطة قبل التحرك لإنجاز واجبهم تجاه الشكاوى التي قدمها المواطنون.

في تغريدة كتبها أحد المدونين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ورصدها "ألترا عراق"، كشف أن "شخصًا تعرض للأذى من قبل عصابة ابتزاز لإجباره على بيع عقاراتهم التي تستولي عليها العصابة بالتزوير، واشتكى المواطن للشرطة ببغداد كلنهم طلبو مبلغ مليوني دينار للتحرك (1500 دولار)"، مبينًا أن "الشخص رفض الدفع، فعاد الضابط بعد أسابيع وطلب مبلغًا أقل بمقابل قيام المواطن بالاشتراك مع الشرطة بنصب كمين للعصابة".

شخص آخر كتب، "قصتي مع الشرطة، في الشهر السابق كان لدي تبليغات أرسلهن للشخص الذي أقمت عليه دعوة فأحتاج إلى شرطي، فيما قام الضابط بأخذ رشوة 20 ألف دينار قبل أن يوافق على إرسال شرطيًا معنا".

وقال آخر، إن "أخوالي الأربعة احتجزوا لمدة 6 أشهر بتهمة كيدية، وكان المركز قد أخفى أوراقهم التحقيقة، ولم يرفعوها للقاضي، ومقابل وكل توقيع يطلبون الكثير من الأموال حتى صرفوا نحو 21 مليون دينار، بين معقب ومحامي وتواقيع، وبعد 6 أشهر وصلت الأوراق للقاضي، وبعد ربع ساعة فقط حكم لهم بالبراءة لأن التهمة كيدية ولايوجد عليها أي دليل".

وكتب شخص آخر، "صديقي تم اعتقاله بتهمة الاعتداء على لجنة رقابية تزور المعامل والمشاريع، بعد رفض أن يدفع رشوة، وبقى في السجن لمدة شهر"، مبينًا أن الشخص المعتقل اضطر إلى "دفع 10 ملايين دينار مقابل الخروج من السجن".

وعلى صعيد تأخير الإجراءات، كتب أحد المقاولين، "كنت أتعرض للتهديد بسبب مبلغ مالي مستحق في ذمة شركة، وقد رفعت دعوى قضائية وتم تحويلها إلى ضابط التحقيق وما بين هذا وذاك بقيت 6 أشهر أتابع إجراءات الدعوى والذي هددني وصل ألمانيا، فقمت بإهمال الدعوى".

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