{الوعد الصادق}.. عمليَّة عسكريَّة لملاحقة الخارجين عن القانون ..تستهدف النزاعات العشائرية والسلاح المنفلت

2020/09/06 | 02:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البصرة ـ واع والصباح: سعد السماك

عقبَ تزايد ظاهرة النزاعات العشائرية وحالة انفلات السلاح التي استغلها الخارجون عن القانون وعناصر الجريمة المنظمة في أكثر من منطقة في البلاد، تحركت قواتنا المسلحة فجر أمس السبت لتستعيد هيبة الدولة وتفرض الأمن والسلام بقوة القانون، فكانت عمليات "الوعد الصادق" التي انطلقت من عدة محاور بمحافظة البصرة ومنطقة حسينية المعامل شرق بغداد.

بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إذ حققت في ساعاتها الأولى نتائج مهمة في القبض على عدد كبير من الخارجين عن القانون، فقد ضربت قواتنا الأمنية بيد من حديد على كل من يحاول العبث بالأمن والنظام، وأكدت الجهات العليا أن هناك عمليات اخرى ستكون في أي منطقة تحاول الخروج عن سلطة القانون، مبينة أن القوات الأمنية لن تتسامح مع تعكير صفو الأمن وستتعامل بكل حزم مع من تسوّل له نفسه العبث بأمن المواطنين أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

عملية البصرة التي تجري من محورين، شمالي وجنوبي، أسفرت عن إلقاء القبض على 10 من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، والعثور على كميات من مادتي C4 مع TNT شديدتي الانفجار وأسلحة خفيفة ومتوسطة وحاويات عتاد.

وفي بغداد ألقي القبض على عدد من المطلوبين والعثور على أنواع مختلفة من الأسلحة خلال العملية الأمنية في منطقة حسينية المعامل، وضبط رشاشتين من النوع المتوسط (BKC..RBK)، و121 بندقية و17 مسدساً و8 رمانات يدوية فضلاً عن 11 هاتفاً يستخدم لتفجير العبوات، يأتي ذلك بعد أن شهدت هذه المنطقة استخداماً خطيراً للأسلحة المتوسطة والخفيفة في النزاعات التي حصلت فيها، والتي تسببت بإزهاق أرواح الأبرياء من دون أي احترام لأمن المواطنين ومشاعرهم، حيث عاشت الأسر رعباً نفسياً شديداً.

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