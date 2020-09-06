التقاعد تنفي وجود استقطاعات في رواتب أيلول

2020/09/06 | 02:45 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

نفت هيئة التقاعد الوطنية، أمس السبت، الأنباء المتداولة عن وجود استقطاعات في رواتب الموظفين لشهر أيلول، مبينة ان المبالغ المستقطعة تخص السلف والقروض والالتزامات المالية الأخرى من المصارف المانحة كلا حسب توطين راتبه وقد تم استيفاء تلك المبالغ المستقطعة من قبل تلك المصارف.



وأوضح بيان للهيئة أنها غير مسؤولة عن تلك الاستقطاعات وسبق أن تم تبليغ تلك المصارف من قبل الهيئة باستيفاء القروض والسلف من المتقاعد المقترض أو المستلف وفق نظام الاستقطاع المعمول بهِ في الالتزامات المالية، داعية المتقاعدين المستقطعة رواتبهم الى الاستعلام من المصارف المانحة للقروض والسلف.

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