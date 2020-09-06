2020/09/06 | 02:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر رئيس مالي المعزول، إبراهيم بوبكر كيتا، العاصمة باماكو، السبت، متوجها إلى الإمارات العربية المتحدة لتلقي علاج بعد أكثر من أسبوعين على انقلاب عسكري ضده حسب ما قالت مصادر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مالي المعزول يغادر إلى الإمارات لتلقي العلاج) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مالي المعزول يغادر إلى الإمارات لتلقي العلاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).