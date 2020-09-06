2020/09/06 | 02:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ يعيش مطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، حالة من النشاط الفني ، بعد تعاقدهما على إحياء عدة حفلات بتونس.وقد كرم مهرجان الأوسكار الليبي، الذي تستضيفه دولة تونس، في دورته الثالثة، مطربي المهرجانات كأفضل مطربين 2020 بأغنية “بنت الجيران”.وعلق حسن شاكوش عبر حسابه على موقع انستغرام ، على التكريم قائلا: “الحمدلله […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. بعد حصولهما على “أوسكار ليبيا” شاكوش وكمال بجلسة في تونس) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. بعد حصولهما على “أوسكار ليبيا” شاكوش وكمال بجلسة في تونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).