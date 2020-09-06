بداية قوية للبرتغال وبلجيكا وفرنسا وصعبة لإنكلترا في دوري الأمم الأوروبية

2020/09/06 | 04:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشرت البرتغال حاملة اللقب عن أنيابها بفوزها الكبير على كرواتيا 4-1، وعادت كل من بلجيكا وفرنسا بفوز ثمين خارج القواعد على الدنمارك والسويد، فيما عانت إنكلترا للتغلب على آيسلندا في مستهل مشوارها في النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

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