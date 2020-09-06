حملة تضامن ومناشدات دولية لثني إيران عن قرار إعدام المصارع أفكاري

2020/09/06 | 05:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الأصوات الدولية المطالبة إيران، بوقف إعدام المصارع نافيد أفكاري، بعد أن وضعته السلطات في الحبس الانفرادي.

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