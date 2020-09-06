صور..تحرير مدير فرع شركة’مارسيدس’..تبين انه غير عراقي

2020/09/06 | 06:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمن الوطني في بغداد، تحرير مدير فرع شركة مارسيدس في العراق بعد اختطافه من جهة غير معلومة....

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