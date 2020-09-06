بالوثيقة.. (UTV) تستنكر مواقف تهديد ادانتها لاستهدافها المرجعية

2020/09/06 | 06:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قناة (يو تي في) بيانا استنكرت فيه مواقف التهديد والوعيد التي استهدفتها اثر بثها لقاء استهدف فيه احد ضيوفها المرجعية الدينية في العراق....

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