"فين الحكومة؟".. واقعة اعتداء جديدة على وافد مصري في الكويت تشعل مواقع التواصل

2020/09/06 | 06:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثق مقطع مصور، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة اعتداء مواطنين كويتيين على عامل مصري في أحد محال الألعاب في منطقة الفحيحيل في جنوب الكويت.

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