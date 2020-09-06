شاهد: خطبة “السديس” تثير الجدل ومغردون يعتبرونها “تمهيدا للتطبيع”

2020/09/06 | 07:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أثار مقطع فيديو نشره مغردون عبر موقع “تويتر” تضمن خطبة إمام وخطيب الحرم المكي عبد الرحمن السديس، جدلا واسعا في السعودية.واعتبر البعض أن كلماته من قبل التمهيد لـ”تطبيع” العلاقات مع إسرائيل، في ظل سعي الإدارة الأمريكية على إقناع عدة دول لاتخاذ خطوة مماثلة لتلك التي اتخذتها الإمارات.وقال السديس في خطبته: “من […]

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