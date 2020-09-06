اليابان تستعد لاستقبال إعصار

2020/09/06 | 07:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه إعصار "هايشن" القوي إلى جنوب اليابان مصحوبا برياح عنيفة وأمطار غزيرة، في وقت حذر مسؤولون من أنه قد يكون قويا بما يكفي لاقتلاع أعمدة الكهرباء وقلب المركبات.

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