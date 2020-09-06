خاطرة في الأدب (2) - رواء محمود حسين

2020/09/06 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رواء_محمود_حسين ولاحظت أيضاً أن هناك قصصاً عجيبة وغريبة تشملها كتب الأدب العربي، وبدأت أفكر في حاجتنا اليوم إلى وسيلة لضبط وتقييم ما يشمله الأدب من أقوال وقصص وحكايات.



ومن أجل التفكير في ذلك أطرح ما وقع بين يدي من قصص اشتمل عليها الأدب العربي.



ووجدت نفسي مدفوعاً بالبحث تلك الحكاوى الغريبة المبثوثة في بطن الكتب.



وبدأت أنقب وأبحث وألتقط ما يوجد في بُطُون هذه الكتب، فمن تلك الحكايات الغريبة التي وقعت بين يدي: قص ......





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