هل تخطى العراق التحديات التي تواجهه منذ 2003 وحتى اليوم ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/09/06 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب واجه العراق طيلة الأعوام السابقة بعد التغيير العديد من التحديات التي اثرت على مجمل نشاطه الاقتصادي, ابرز هذه التحديات التهجير والحرب الطائفية في 2006 و2007 واحتلال داعش لثلث اراضيه وما ترتب على ذلك من تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية, وكلف تحرير المناطق المحتلة من داعش العراق اموالا طائلة اضافة الى الخسائر البشرية.



وقبل انتهاء عام 2017 تمكن العراق من تحرير اراضيه ولكن ما زال داعش موجودا في الع ......





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