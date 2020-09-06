2020/09/06 | 08:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "سيد الشهداء" قتل دون أن يتذوق النصر.هذا النصر سيتحقق، حسب هذه الرواية، بعد وفاته عبر كشف لا شرعية السلطة الظالمة.ينقلب الأمر مع شيعة الولي الفقيه، ويترجم استشهاد الحسين الذي رضي أن يضحي بنفسه من أجل فكرة الحق والعدل، ليصبح قاتل الحريري والقتلة، المنتشرين في البلدان العربية، شهداء حسينيون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون ـ "حزب الله": الدين كغطاء للخبث السياسي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون ـ "حزب الله": الدين كغطاء للخبث السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).