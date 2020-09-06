2020/09/06 | 08:04 - المصدر: السومرية نيوز

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التخطيط: موازنة العام الحالي تتضمن إطلاق علاوات وترفيعات الموظفين

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