دراسة تحذر: الرياضة قد تشكل خطرا على المتعافين من كورونا

2020/09/06 | 08:12 - المصدر: NRT عربية

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ممارسة الرياضة

فوتو: ارشيف

منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت دراسة حديثة أن ممارسة الرياضة قد تكون خطرة جدا على الأشخاص المتعافين حديثا من فيروس كورونا.

وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة "غاما" الطبية فأن فيروس كورونا كان له تأثير خطير على صحة القلب لدى ما يقرب من 80 شخصا من أصل 100 شملتهم الدراسة، حيث أفاد القائمون على الدراسة إن التمارين الرياضية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الضغط على عضلة القلب، وقد تكون مميتة لدى البعض.

ولدى إجراء اختبار التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب لـ 100 شخص بالغ تعافوا من الفيروس، وجد الباحثون أن ما يقرب من 80 في المئة منهم كانت لديهم تغيرات هيكلية في قلوبهم.

وتنصح الدراسة أي شخص مصاب بفيروس كورونا بضرورة الخضوع للتصوير بالرنين المغناطيسي والانتظار ستة أشهر على الأقل قبل البدء بممارسة التمارين الرياضية.

وكانت العديد من الدراسات والأدلة قد أكدت أن فيروس كورونا قد يؤثر على الدماغ، ما يسبب النوبات والسكتة الدماغية، بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالكبد والكلى والقلب والأوعية الدموية، لدى بعض الحالات.

وأظهرت تقارير أن الناجين من الوباء قد يواجهون "إعاقات جسدية وإدراكية ونفسية مستمرة"، بما في ذلك متلازمة التعب المزمن.

وكشف خبراء الصحة في دراسة نشرت في حزيران الماضي، أن الناجين من فيروس كورونا المستجد، والذين أمضوا أسابيع أو أشهر على أجهزة التنفس الاصطناعي في وحدة العناية المركزة، قد يعانون من تداعيات صحية خطيرة على المدى القصير والمتوسط.

ر.إ

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