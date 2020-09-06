التحالف: خارجون على القانون يستهدفون قواتنا في العراق

2020/09/06 | 08:13 - المصدر: العربية

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آخر تحديث: الأحد 18 محرم 1442 هـ - 06 سبتمبر 2020 KSA 07:56 - GMT 04:56 تارخ النشر: الأحد 18 محرم 1442 هـ - 06 سبتمبر 2020 KSA 23:32 - GMT 20:32

المصدر: دبي - العربية.نت

أكد المتحدث باسم التحالف الدولي، لمحاربة تنظيم داعش، العقيد مايلز كاغينز، السبت، أن خارجين على القانون هم من يستهدفون قواته في العراق، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية تجري تحقيقات حول الموضوع.

في التفاصيل، كشف كاغينز، خلال مقابلة له، أن الخارجين على القانون يستهدفون قوات التحالف الدولي، مضيفاً أن هؤلاء خارج منظومة الدولة العراقية.كما أكد أن هناك من يفجر عبوات ضد شاحنات تنقل مواد غير عسكرية لصالح القوات العراقية وقوات التحالف ويقتل عراقيين يقومون بنقلها.لا تستهدف السفارةوتابع المسؤول الأميركي، أن الحكومة العراقية أعلنت التزامها بتوفير الحماية لقوات التحالف، والتحالف مؤمن بقدراتها.

محيط السفارة الأميركية في بغداد

في السياق أيضاً، كشف المسؤول أن الصواريخ التي تستهدف السفارة الأميركية تسقط على منازل المواطنين العراقيين وليس السفارة، مؤكدا أن أحد صواريخ الكاتيوشا سقط قبل أيام على منزل ضابط عراقي بجهاز مكافحة الإرهاب وتسبب بهدمه.يشار إلى أنه خلال الأيام الماضية، تعرضت عدة قواعد مشتركة في العاصمة بغداد، ومحافظات أخرى إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا، وقذائف الهاون، فضلًا عن تفجير عبوات ناسفة لاستهداف قوافل الشركات المتعاقدة مع التحالف الدولي.

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