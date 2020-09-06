مؤتمر الكتروني عراقي لبحث مشروع قانون العطلات الرسمية

2020/09/06 | 08:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت دائرة العلاقات الثقافية العامة "إحدى تشكيلات وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية"، مؤتمرا الكترونيا لبحث مشروع قانون العطلات الرسمية....

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