سائرون: اجتماع مرتقب لقادة الكتل السياسية لحسم قانون الانتخابات

2020/09/06 | 08:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع - كرار خليل

أعلن تحالف سائرون، اليوم الاحد، أن قادة الكتل السياسية ستجتمع خلال الايام المقبلة، لحسم آلية توزيع الدوائر الانتخابية، مؤكداً أن قانون الانتخابات الجديد لارجعة فيه.

وقال النائب عن التحالف امجد العقابي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "قادة الكتل السياسية ستجتمع خلال الايام المقبلة، لحسم آلية توزيع الدوائر الانتخابية"، مؤكداً أن "قانون الانتخابات الجديد لارجعة فيه".

واضاف ان "الكتل السياسية ستجري اجتماعات مكثفة، لحسم آلية التوزيع والذهاب نحو التصويت"، مرجحا "تمرير المحلق الانتخابي، خلال الايام القليلة القادمة"

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