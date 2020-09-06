2020/09/06 | 08:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس مستبعدا أن يكون الحراك الدبلوماسي الفرنسي على خط لبنان ـ العراق، إن قُدّر له النجاح، ولو بالحدود الدنيا، مقدمة لحراك أكثر أهمية، بعد الانتخابات الأميركية، على خط العلاقة بين واشنطن وطهران

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يسلك ماكرون طريق طهران ـ واشنطن، بعد أن اختبر طريق بيروت ـ بغداد؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يسلك ماكرون طريق طهران ـ واشنطن، بعد أن اختبر طريق بيروت ـ بغداد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).