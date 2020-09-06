خبير اقتصادي: القروض المصرفية تثقل كاهل الدولة والمواطن في آن واحد

2020/09/06 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان الوضع والنظام المصرفي بحاجة الى إعادة تأهيل والابتعاد عن الفوائد الكبيرة عند منح القروض، لافتا الى ان القروض التي تطلقها المصارف تثقل كاهل الدولة والمواطن في آن واحد.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “معظم المواطنين يلجأون الى المصارف من اجل الاقتراض، في حين ان اغلب تلك القروض تمنح للموظفين، وهو ماسيخلق فوارق طبقية بين افراد المجتمع”.وأضاف ان “النظام المصرفي بحاجة الى إعادة تأهيل، بحيث يعمل على استقطاب الأموال الموجودة داخل المنازل عن طريق منح أرباح وفوائد على الأموال المودعة في المصارف وكذلك تستفيد الدولة من تلك الأموال في سد عجز موازنتها، وبالتالي تحقيق الفائدة للمواطن والدولة في آن واحد”.وبين ان “القروض التي تطلقها المصارف ترهق كاهل الدولة، وذلك المواطن بسبب استنزافها للموازنة، وأيضا فرضها فوائد كبيرة تصل الى 50% رغم ان فترة التسديد كبيرة نسبياً”.



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